Macron porazil Le Penovou, oba postupují do druhého kola

Macron jde do boje o druhý mandát, průzkumy naznačují bitvu Evropa

Průzkumy dlouho stavěly Macrona do pozice jasného favorita prvního i druhého kola. V tuto chvíli to už neplatí. Hlava státu v podstatě vynechala tradiční kampaň a nezapojila se například do televizních debat se soupeři, zatímco upřednostnila diplomatické snahy kolem konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Voliče ale podle analytiků více trápí narůstající životní náklady, což je téma, které celé týdny akcentovala Le Penová.