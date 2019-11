Polský ústavní soud získá dva nové členy. Ženu radikální pravice a bývalého komunistu

„Krásné Polsko, to je ještě normální země. Když lidé vidí dva chlapy s kočárkem, vědí, že to jsou zloději kovů,“ prohlásila také tato zarytá odpůrkyně sexuálních menšin.

Dalším novým členem polského ústavního soudu se po složení slibu do rukou prezidenta Andrzeje Dudy, spojence Práva a spravedlnosti, stane bývalý komunistický prokurátor Stanislaw Piotrowicz.

Ten koncem 70. let minulého století vstoupil do polské komunistické strany (PZPR). PiS přitom tvrdí, že se snaží očistit veřejný život od pozůstatků komunistického režimu. Agentura DPA připomíná, že Piotrowicz stojí společně s ministrem spravedlnosti a generálním prokurátorem Zbigniewem Ziobrem za spornou reformou justice, do níž se PiS pustilo po nástupu k moci před čtyřmi lety.