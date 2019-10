Poláci volí nový parlament

Do parlamentu by se podle posledních průzkumů dostala ještě opoziční Levice s 9 až 13,4 procenta hlasů, Polská lidová strana se 6 až 8 procenty a monarchistická, ultrapravicová Konfederace se 4,4 až 7 procenty.

Zároveň dodal, že ale ve skutečnosti nikdo dopředu doopravdy neví, jak volby dopadnou, zda jsou výsledky průzkumů reálné, nebo přeceněné či podceněné. Jestliže by Kaczynského strana vyhrála volby, ale nezískala většinu, kterou by měly tři - při započítání Konfederace dokonce čtyři - opoziční bloky, znamenalo by to, že PiS po čtyřech letech vládnutí ztratí moc, uvedl Fils.