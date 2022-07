Poláci a Italové ukázali další letecké záběry hašení Českého Švýcarska

Se zásahem pomáhá okolo 450 hasičů, do Českého Švýcarska přijely desítky požárních vozidel. Na místě je i několik vrtulníků a letadel. Jeden vrtulník přiletěl na pomoc ze Slovenska, další z Polska.

Polský vrtulník nabírá vodu do bambi vaku.

Z Itálie dorazily do ČR dva speciální hasicí letouny. Jedná se o hydroplány Canadair, které jsou schopné pojmout až 6000 litrů vody. V pátek se však musely po prvním dni zásahu v národním parku vrátit do Itálie, kde také hoří. Nahradí je letadla podobného typu ze Švédska, která už jsou na cestě do ČR.