Podnikatel Haščák žádá za zadržení a vazbu omluvu nebo odškodnění

„Každý člověk bez rozdílu může být trestně stíhaný pouze zákonným způsobem. Byla by to cesta do pekel, kdybychom kritéria pro zákonnost trestního řízení kohokoli přizpůsobovali podle toho, zda stíhaná osoba je nebo není ve společnosti oblíbená,“ uvedl Kubina. „Řečeno sportovní terminologií, i soupeř, kterému publikum v aréně nedrží palce a netleská, má právo na to, aby se s ním hrálo podle pravidel,“ dodal.