Pevná hranice mezi Irskem a Severním Irskem nebude, celní kontroly ano, řekl Johnson

Johnson zareagoval i na tyto informace: „Jestli chápu správně to, co jsem viděl z reakcí z Bruselu a Dublinu, nemluví se o návrzích, které skutečně budeme předkládat, mluví se o nějakých věcech, které dorazily dříve.” Opakovaně odmítl, že by kontrolní stanoviště nedaleko irské hranice měla být zahrnuta v oficiální vyjednávací pozici. Únik informací podle něj „zbytečně zkresluje to, co navrhujeme”.