Pellegrini svého bývalého šéfa Fica podrží

Do parlamentní rozpravy se přihlásili téměř všichni opoziční poslanci, navzájem na sebe reagovali faktickými poznámkami a tím získávali čas.

„Nemáme jistotu, že kdybychom jakéhokoli poslance vydali do rukou spravedlnosti, nebyl by to politický revanš. Vydání Fica ani jiného poslance proto nepodpoříme,“ řekl Pellegrini ve jménu strany Hlas.