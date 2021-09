Paříž pošle do Canberry účet za ponorky

O chystané faktuře informoval minulý čtvrtek Pierre Eric Pom­mellet, výkonný ředitel Naval Group. Dodal, že ještě ve stejný den, kdy Canberra od kontraktu odstoupila, poslala francouzské společnosti dopis, v němž vyjadřovala spokojenost ohledně uzavřené smlouvy. To Pommellet označil za „bezprecedentní brutalitu“ s tím, že Austrálie couvla jen proto, protože se jí to „hodilo“ a jeho firma tak žádnou vinu nenese.

Kontrakt stanovuje, že Austrálie musí „zaplatit naše výdaje minulé i budoucí spojené s rozebráním infrastruktury a IT, stejně jako nové nasazení zaměstnanců,“ řekl Pommellet listu Le Figaro. „Uplatníme svá práva,“ ujistil.

Naval Group, kterou z 60 procent vlastní stát, už do přípravy výroby ponorek investovala 900 milionů eur, oznámilo francouzské ministerstvo obrany. Dodalo však, že tyto výdaje byly uhrazeny z peněz, které Austrálie už předem zaplatila, informoval list The Daily Telegraph.

Zrušení kontraktu srazilo americko-francouzské vztahy na nejhorší úroveň od invaze do Iráku v roce 2003. K obnovení důvěry mezi oběma zeměmi bude zapotřebí „čas a činy“, řekl ve čtvrtek francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian svému americkému protějšku Antonymu Blinkenovi. Ministři se setkali po středečním telefonátu amerického prezidenta Joea Bidena s francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Státníci se dohodli na zahájení „hloubkových konzultací“ a společném setkání na konci října v Evropě. Informovali také o Macronově rozhodnutí poslat příští týden francouzského velvyslance zpět do USA.

Žádné informace naopak zatím nejsou ohledně návratu francouzského ambasadora do Canberry. Australský premiér Scott Morrison ve středu prozradil, že Macrona požádal o telefonický rozhovor, avšak neúspěšně. Morrison podotkl, že francouzskému pocitu „ublížení a zklamání“ rozumí, jeho vláda ale musí „dělat to, co je správné pro australskou národní bezpečnost“.