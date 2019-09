Panika v Albánii. Úřady po silném zemětřesení slibují tresty za fámy

Přes sto převážně lehce zraněných osob a zhruba tisíc poničených domů má na svědomí sobotní zemětřesení v Albánii. Premiér Edi Rama v neděli vyjádřil částečnou úlevu, že následky nebyly horší, protože se jednalo o nejsilnější zemětřesení v oblasti za posledních zhruba 30 let. Upozornil však také, že v následujících dnech či měsících hrozí dotřesy.

Zatímco dotřesy v oblasti pokračují, starosta Tirany Erion Veliaj apeloval na rodiče dětí, aby svým potomkům vysvětlili, co se děje. „Je důležité, aby rodiče s dětmi komunikovali a objasnili jim situaci. Vezměte je na procházku, na hřiště či do kina, aby se uklidnily a mohly se vrátit do normálního života,” vyzval rodiče v souvislosti s panikou Veliaj.