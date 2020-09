Otravu Navalného novičokem potvrdily laboratoře ve Švédsku a Francii

Týdeník Der Spiegel napsal s odkazem na Bruno Kahla, šéfa Spolkové zpravodajské služby (BND), že odhalený jed je „tvrdší“ než předchozí formy. Podle týdeníku je to pro německou vládu dalším důkazem, že by do otravy mohl být zapojen i Kreml. „Čím složitější, nové a vzácnější je chemické složení látky, tím je pravděpodobnější, že se k němu dostane někdo z ruského státního aparátu“, píše Der Spiegel.