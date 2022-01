Orbán píše voličům. Prosí je o peníze

Orbán v dopise zdůraznil, že země stojí před osudovým rozhodnutím. „V sázce je to, zda Maďarsko bude postupovat dál kupředu, nebo se vrátí do Gyurcsányovy éry (Ferenc Gyurcsány, socialistický expremiér – pozn. red.) plné selhání,“ upozornil.

I Maďarsko by mohlo mít prezidentku. Orbán posílá do boje Novákovou

Zdá se, že před letošními volbami vsadil Orbán, jenž je u moci nepřetržitě od roku 2010, víc na ženy. FIDESZ vyslal do boje o post hlavy státu Katalin Novákovou, exministryni pro rodinu. Čtyřiačtyřicetiletá politička, matka tří dětí ve věku 17, 15 a 13 let, zastávala od roku 2017 do loňského listopadu funkci místopředsedkyně vládní strany. V prezidentském úřadu by v případě úspěchu vystřídala 62letého Jánose Ádera, jemuž druhé funkční období končí 10. května 2022.