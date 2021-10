Očkování nebo negativní testy. Rakousko a Německo chystají adventní trhy

„Jakmile si návštěvník něco koupí, bez ohledu na to, zda se jedná o svařené víno, vánoční ozdobu nebo svíčku, musí se u stánku prokázat potvrzením. Pak dostane náramek,“ uvedl místostarosta tyrolského Innsbrucku Johannes Anzengruber.

Přípravy adventních trhů vrcholí také v Německu. Podmínky se ještě ladí, ale bavorský ministr hospodářství Hubert Aiwanger oznámil, že trhy ve spolkové zemi Bavorsko by se měly konat bez omezení.

Pravidla pro stravování je podle něj nutné používat pouze v případě, že se akce konají ve vnitřních prostorech. Aiwanger doufá, že čísla koronavirové nákazy budou zvládnutelná až do Vánoc.

Vedení Kolína nad Rýnem, kde by se trh měl opět konat na prostranství před katedrálou, zatím nepočítá s oplocením a kontrolami u vstupu. Návštěvníci by měli mít potvrzení u sebe, protože budou probíhat náhodné namátkové kontroly.

Návštěvníci budou muset mít roušku. Pokud by se pandemická situace zhoršila, mohlo by platit pro návštěvu adventních trhů dokonce pravidlo 2, což znamená, že přístup na trhy by měli jen lidé, kteří jsou očkovaní nebo covid prodělali v posledním půlroce.