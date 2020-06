O palác se poperou dvě tváře Polska

Na střídačku ji vláda strany Práva a spravedlnosti (PiS) ve sporech s opozicí zmrazovala a potom zase odmrazovala. Za pochodu, pod vlivem pandemie, se měnila volební pravidla. V závěru vše přerostlo v kampaň, která je i podle Poláků agresivní. Nezávisle na tom, co se stalo a ještě stane, se zdá, že z jedenácti uchazečů definitivně, a to už před nedělním prvním kolem, vygenerovala dva stěžejní favority.

Rivalita a boj mezi neokonzervativním Dudou a liberálním Trzaskowským vybičovala tradiční předvolební boj mezi PiS a PO takových rozměrů, že ostatních devět uchazečů smetla. Ovšem už ani PiS se dnes nezdá jako příliš reálné, že by buď Duda, nebo Trzaskowski dosáhl už v prvním kole na nadpoloviční většinu hlasů.

Přitom ještě těsně před 10. květnem vše vyhlíželo zcela jinak. Podpora Dudy úzce propojeného s vládnoucí stranou Jaroslawa Kaczyňského překračovala 60 procent. Navzdory zákazu shromažďování kvůli pandemii jako jediný kandidát nepřetržité křižoval celou zemi a za podpory vládních médií vedl neomezenou kampaň. Vše nasvědčovalo tomu, že v prvním kole post obhájí a v úřadě setrvá dalších pět let.

Z obavy, že Trzaskowski by PiS podobné počínání netoleroval, rozeslal jeho lídr Kaczyňski stranické základně dopis s varováním, že „vítězství kandidáta z tábora protivníka by Polsko uvrhlo do hluboké krize, čemuž je třeba zabránit“. K tomu přibyla obvinění PiS, že Trzaskowski nejenže je vstřícný vůči komunitě LGBT a není spořádaným katolíkem, ale navíc si neváží ani klasické polské křesťanské rodiny – zkrátka že je přesným opakem Dudy, což státní Telewizja Polska (TVP) opakovala několik hodin denně.