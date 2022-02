Novinář infiltroval Zemmourovy příznivce. Jsou nasáklí rasismem, tvrdí

Bresson uvedl, že jde o „stínovou armádu na Facebooku“. Tvoří ji stovky dobrovolníků, kteří používají především zašifrované chaty na aplikaci Telegram. Ředitel pro digitální strategii Zemmourovy kampaně Samuel Lafont mu řekl: „Tohle není vůbec veřejné, to je skryté. To není transparentní politická kampaň“.

Stovky Zemmourových příznivců také dostávaly instrukce, že mají pronikat mezi různé facebookové skupiny, třeba mezi příznivce zesnulého rockového zpěváka Johnnyho Hallydaye, fanoušky fotbalových týmu v Lensu a Lyonu, odpůrce vakcín i milovníky pizzy. „Byli požádáni, aby v nich šířili tolik materiálů – článků, videí a odkazů podporujících Zemmoura, kolik je jen možné,” napsal Bresson podle deníku The Guardian. Měli jimi zaplavit Facebook.

Skupina WikiZédia zase upravovala v články na Wikipedii, zejména ty věnované Zemmourovi a vkládala do nich odkazy na jeho příspěvky nebo avizovala jeho televizní vystoupení. Jeden aktivista také vložil na Zemmourovu stránku na Wikipedii fotografii šéfa kolaborantské vichistické vlády Philippe Pétania a premiéra Pierra Lavala s lživým a už vyvráceným tvrzením, že vichistický režim pomáhal Židům.

Novinář zmiňuje v knize i rasismus: „Oficiálně Zemmour věří v asimilaci. Pokud jsi černošského nebo arabského původu, pracuj tvrdě, přijmi francouzskou kulturu a můžeš být Francouz jako ostatní. Ve skutečnosti je to tak, že na tebe někteří Zemmourovi příznivci pořád nahlížejí jako na méně francouzského.“

Bresson rasismus dokládá na vlastních zkušenostech. Hned na prvním setkání Géneration Z jeden z účastníků „použil slovo negři a nikdo ani nepozvedl obočí“. V jiném případě komentoval jeden z aktivistů fakt, že letáky rozváží řidič černé pleti, slovy: „Kdyby jen věděl, co přepravuje.“

Rasismus se projevoval i vůči jednomu z příznivců arabského původu, další zemmourista mu řekl, že by mu kvůli tomu, jak vypadá, nikdy neprodal svůj byt.

Bresson dodal, že dostat se mezi zemmouristy bylo pro něj jako pro bílého vysokoškoláka katolického vyznání snadné, zvlášť když má jméno z křesťanského kalendáře. Zemmour totiž jednou řekl, že když by byl zvolen, zakázal by křestní jména, která nejsou francouzská, aby byla jako první. Například Muhamad. Mohla by být až jako druhá v křestním jméně.