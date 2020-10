Norsko se chystá sebrat peníze Polsku a Maďarsku

Když se jedná o hodnoty Evropské unie, tak mezi jejich hlavní obránce patří jedna z nečlenských zemí: Norsko, píše server Politico. Norsko se v roce 1994 v referendu rozhodlo nevstoupit do EU, ale s unií má velmi těsné vztahy. Za přístup ke společnému trhu platí vysoké částky skrze norské fondy a do programů Evropského hospodářského prostoru (EHS). Tyto částky putují do 15 ekonomicky nejslabších členských zemí.