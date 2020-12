Neresuscitovat, píšou britští lékaři do zpráv mentálně postiženým pacientům

Pokyn DNR (do not resuscitate – neresuscitovat) či DNAR (do not attempt resuscitation – neprovádět resuscitaci) je v Británii vždy zodpovědností ošetřujícího lékaře. Nesmí o tom však rozhodnout bez konzultace s rodinou pacienta. Že se tak v případě mentálně postižených často děje, upozorňují organizace Turning Point a Dimensions UK již od jara letošního roku.