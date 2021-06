Němci zkouší mixovat vakcíny. Merkelová do toho šla

Šestašedesátiletá kancléřka se nechala vakcínou od AstraZeneky naočkovat v dubnu, tedy krátce poté, co vyšlo najevo, že u mladých lidí může britské očkování vzácně způsobit trombózu. Spolkové úřady proto doporučily AstraZeneku starším 60 let, pro něž má být zcela bezpečná.

Evropská léková agentura by měla o kombinování vakcín rozhodnout do konce června.

Německo začne od června s očkováním dětí od 12 let

Německo začne od června s očkováním dětí od 12 let Koronavirus

Zatímco AstraZeneca obsahuje modifikovaný adenovirus se spike proteinem koronaviru SARS-CoV-2, vakcíny od Pfizeru a Moderny využívají mRNA technologii, kdy nesou jen neinfekční část genetické informace. Kombinace obojího by mohla ochranu před nákazou koronavirem vyztužit. Předběžné výsledky studie Sárské univerzity v Saarbrückenu ukazují, že to funguje.

Možná i to je důvod, proč si německá kancléřka podle svého mluvčího „před několika dny nechala píchnout druhou dávku od Moderny“. Ve středu na to upozornil deník The Daily Mail.