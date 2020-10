Navalného léčbu zaplatili podnikatelé, stála miliony

„Slíbil jsem, že vám to řeknu,“ napsal Navajnyj podle týdeníku Der Spiegel a dodal, že převoz z Omsku do Berlína stál 79 tisíc eur (2,16 mil. korun) a zaplatil ho ruský podnikatel Boris Zimin.

Navalnému se udělalo zle a upadl do kómatu, když 20. srpna letěl z Tomsku do Moskvy. Piloti urgentně přistáli v sibiřském Omsku, kde ho hospitalizovali na JIP toxikologického oddělení. O dva dny později, 22. srpna, povolili lékaři z Omsku Navalného převoz speciálem do Německa, kde se léčil do 23. září na berlínské klinice Charité.