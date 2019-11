NATO je ve stavu mozkové smrti, varuje Macron

"To, co právě zažíváme, je mozková smrt NATO," řekl Macron v rozhovoru s časopisem The Economist.

NATO si nyní podle francouzského státníka musí vyjasnit své strategické cíle. "Spojené státy svá strategická rozhodnutí se svými partnery v NATO vůbec nekoordinují," postěžoval si. Členové vojenské aliance jsou navíc podle něj nyní svědkem "agrese, kterou zahájil další člen NATO, tedy Turecko, a to v oblasti, kde jsou ve hře naše zájmy, aniž by to koordinoval". "To, co se stalo, je pro NATO velký problém," zdůraznil šéf Elysejského paláce.