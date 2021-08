Nástupce Merkelové stahuje CDU ke dnu

Němečtí sociální demokraté (SPD) se radují. Poprvé po 15 letech předstihli v předvolebním průzkumu v stranu kancléřky Angely Merkelové Křesťanskodemokratickou unii Německa (CDU). Pokud by se nyní konaly volby do německého Spolkového sněmu (Bundestagu), sociální demokraté by získali 23 procent, uvedla společnosti Forsa v průzkumu pro televizní stanici RTL.