Naděje Británie na obchodní dohodu s USA slábnou

Sídlo britského premiéra po schůzce uvedlo, že oba politici „souhlasili, že budou pokračovat v práci směřující k budoucí dohodě a zcela volném obchodu“.

Že nejde vše hladce a že se dohodu nemusí podařit uzavřít do příštích parlamentních voleb, naznačilo už Johnsonovo vyjádření před schůzkou. „Američané vyjednávají velice tvrdě,“ uvedl.

Biden před schůzkou řekl, že by oba mohli o obchodní dohodě „trochu jednat“.

Zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová uvedla s odvoláním na vládní zdroj, že by Spojené království mohlo vyjednávat o připojení ke stávající dohodě o volném obchodu mezi USA, Kanadou a Mexikem (USMCA), která nahradila starší dohodu NAFTA zrušenou za úřadování prezidenta Donalda Trumpa.

„Jsou tu různé způsoby, jak to udělat. Otázkou je, zda je americká administrativa připravená. Míč je na americké straně. Ale na tango jsou potřeba dva,“ uvedl zdroj.

Dohodu komplikuje irská otázka

Uzavření dohody ztěžuje komplikovaná situace ohledně Severního Irska. V něm platí po brexitu jiná pravidla než ve zbytku Spojeného království, aby byla zachována volná hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Týká se to cel, která se uvalují na zboží, jež by mohlo putovat dál do EU.

Ještě před jednáním uvedl Biden, který má i irské předky a těší se podpory potomků irských přistěhovalců do USA, že komplikace kolem brexitu nesmějí ohrozit mír zajištěný Velkopáteční dohodou a že je proti zavedení „tvrdé hranice” mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Podobná vyjádření padala i během první schůzky obou politiků v červnu.

„V tom plně souhlasíme, nikdo si nepřeje, aby se stalo něco, co by narušilo Velkopáteční či Belfastské dohody,” uvedl Johnson. To ale znamená, že nadále budou platit odlišné celní podmínky v Severním Irsku a na území Velké Británie.

Johnson potvrdil, že má šest dětí

Johnson, který přijel do New Yorku, kde se účastní Valného shromáždění OSN, odcestoval do Washingtonu vlakem.

Americkým médiím mimo jiné potvrdil, že je otcem šesti dětí. Britský politik, který počet svých potomků dosud odmítal komentovat, v rozhovoru v pořadu Today stanice NBC na otázku moderátorky, zda skutečně má celkem šest potomků, odpověděl stručně, že „ano”. Podle CNN není jasné, proč to udělal.