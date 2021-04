Na výbuchy ve Vrběticích bychom měli být pyšní, píše ruský list

Pokud by Moskva přijala českou verzi o výbuších v muničním skladu ve Vrběticích, byla by to skvěle provedená a úspěšná operace, za kterou se Rusko nemá stydět. V úterním komentáři v ruském listu Vedomosti to napsal profesor moskevské diplomatické školy MGIMO Oleg Barabanov. Akci srovnal s operacemi Izraele proti íránským jaderným zařízením.