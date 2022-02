Na Slovensku vyhrožují poslancům, kteří podpořili obrannou dohodu s USA

„To, co se děje poslední dny na Slovensku, připomíná nástup fašismu,“ tvrdí Kollár.

Vládní poslanec Michal Šipoš upozorňuje, že situace je nepříjemná také pro rodiny a děti poslanců. „Z mého pohledu to už překročilo hranici normálnosti,“ dodal Šipoš.

„Nejdříve to byl poslanec Blaha. Pak byly na internetu zveřejněny jejich fotografie s domácími adresami a objevily se plakáty na jejich domech. Vyzývám premiéra Hegera na svolání bezpečnostní rady a řešení této situace dříve, než dojde k neštěstí. Vyzývám rovněž nefašistické lídry opozice, aby takovéto chování odsoudili a postavili se jasně na stranu zdravého rozumu,“ uvedl Kollár.

Blaha označil poslance, kteří hlasovali pro dohodu s USA, za americké agenty. Ke zveřejněnému seznamu na sociální síti napsal, že to jsou jména vlastizrádců, kteří hlasovali pro americkou okupaci Slovenska.

„Přátelé, šiřte to. Ať celé Slovensko zná tváře těch, kteří vzali naší vlasti svobodu a suverenitu. Ať celé Slovensko ví, kde bydlí vlastizrádci, kteří nás ženou do války proti bratrskému ruskému národu,“ uvedl Blaha.

Bratislava by měla získat přes 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) na jejich modernizaci. Smlouva by měla platit po dobu deseti let.