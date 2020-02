Matovič bude očekávat vítězství v hale, kde před ním triumfoval Mečiar i Fico

„Okradli jste důchodce a nyní si je chcete koupit 13. důchodem,“ vmetl premiéru Pellegrinimu do tváře Matovič. Šéf OLaNO zároveň slíbil, že i v případě změny vlády budou 13. důchody letos vyplaceny.

OLaNO by podle tohoto průzkumu získalo 19,1 procenta hlasů a Směr 15,6 procenta. Na třetím místě by se umístila Lidové strana Naše Slovensko Mariana Kotleby, které by dalo svůj hlas 9,8 procenta Slováků.