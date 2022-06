Manažeři selhali, na letištích v Evropě vládne chaos

„Léto bylo špatně naplánované a současné problémy nemají krátkodobé řešení. Je to systémový problém,“ řekl generální tajemník Evropského sdružení asociací cestovních kanceláří (ECTAA) Eric Dresin.

Příkladem letištního hororu je příběh Rakušana Martina Grünböcka z Vídně. Před více než týdnem jel do Düsseldorfu na služební cestu. Už při cestě tam nastaly problémy.

Ve Frankfurtu mu zrušili navazující let do Düsseldorfu a pak se mu ztratilo i zavazadlo. Kde se nachází, dodnes netuší. Z letecké společnosti Lufthansa mu přišla pouze zpráva, že se kufr našel a byl předán externí spediční firmě k doručení.

„Nevím, která spediční společnost to je. Nemám žádné informace o tom, kde se zavazadlo nachází. Nikam nemůžu zavolat. Netuším, jestli kufr přijde zítra nebo za pět let,“ popisuje Grünböck.

To byl ovšem teprve začátek hororu. Koupil si nové zavazadlo i oblečení na služební cestu. V pátek se měl plánovaně vrátit zpět domů. Vzhledem k informacím, jaké fronty jsou na letišti, dorazil na místo se čtyřhodinovým předstihem.

Odbavil si zavazadlo a vzápětí přišla informace, že Lufthansa zrušila let. Další už nebyl k dispozici. Grünböck se vydal pátrat po kufru. V té chvíli už mu bylo špatně. Bolelo ho břicho a sotva se držel na nohou.

Po víkendu odešel z nemocnice a od té doby se pokouší dostat zpět do Vídně. „V jednom týdnu přijít o dva kufry, podstoupit operaci a najít náhradní let v tomto chaosu, to je šílenství,“ říká.