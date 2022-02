Lídři EU zřejmě nebudou jednat o sankcích proti Rusku, neshodli by se

Hlavním tématem by měly být výsledky jednání německého kancléře Olafa Scholze a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Palba probíhala od půl šesté do půl desáté a vypáleno bylo na 70 granátů z minometů včetně velkorážných, které měly být staženy od fronty, a stovka granátů z granátometů. Střílelo se i z velkorážných kulometů.

Separatisté přiznali, že palbu opětovali. Ukrajinska Pravda informuje, že jeden jejich granát dopadl do areálu školky v Stanycji Luhanské, kde byly děti. Zranění utrpěli dva civilisté a jeden voják. Ukrajinské velení uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo zaznamenáno 29 případů porušení příměří a separatisté pálili z minometů ráží 82 a 120 mm.

Představitel EU k situaci uvedl: „Pečlivě sledujeme ostřelování Donbasu, jsme si vědomi, že by mohlo jít o test, nebo by to mohlo být použito jako záminka.“