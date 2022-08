Krym je bezpečný, snaží se uklidnit ruská média turisty

O bezpečnostních opatřeních zajišťujících Krym před útoky ze vzduchu, ze souše i moře podrobně píše vojenský korespondent Komsomolské pravdy Viktor Barancev. Ten hned v úvodu přiznává, že mezi Rusy panují obavy před cestami, popírá ale, že by už turisté začali rušit pobyty a vracet jízdenky. To podle něj zatím cestovní kanceláře nepotvrdily.

Desítky odstavců dlouhý článek, jenž vyšel minulý týden, však ukazuje, že panují obavy, že by proud turistů mohl ustat. Přitom srpen a září jsou považovány za nejlepší měsíce k návštěvě Krymu.

Pokud by se i tak Ukrajinci o něco pokusili - samozřejmě s podporou NATO - tak by na ně čekaly pobřežní protilodní systémy Bal a Bastion se střelami Ch-35 a P800 Oniks.

Rusko dělá po útoku na Krym mrtvého brouka, ukázalo by totiž slabost své obrany

Útok ze země podle něj taky nehrozí, protože by napřed museli Ukrajinci dobýt zpět přilehlá okupovaná území v Záporožské a Chersonské oblasti s městy Cherson, Melitopol a Berďansk. Na to podle něj nemají sílu. A kdyby přesto prorazili, na poloostrově by na ně čekal 22. armádní sbor s brigádou pobřežní ochrany.