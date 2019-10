Kaczyňskému před volbami přibývají vrásky na čele

To, zda očekávaný vítěz bude mít po volbách v 460členném Sejmu také většinu a zda – jak má v plánu – sám dokáže vytvořit novou vládu, však už není tak jisté. Vrásky na čele Kaczynskému kromě opozice dělá také kontroverzní politik Janusz Korwin-Mikke a jeho Konfederace svobody a nezávislosti.

V minulosti už pronikl se svým uskupením nejen do Sejmu, ale i do Evropského parlamentu (EP). Známý se stal především díky svým nekonvenčním, ale také kontroverzním vyjádřením. Dušuje se, že s Kaczyňským, ale ani s nikým jiným do vlády nepůjde. „Pokud výsledky hlasování potvrdí průzkumy, bude mít PiS vážný problém,“ upozornil portál WP.pl.