Johnsona zřejmě čeká soudní bitva, riskuje i vězení

Případné jednání Nejvyššího soudu by se ale konalo nejspíš v týdnu od 21. října. Rozhodnutí by pak měli v rukou soudci, podle zdrojů v Downing Street by ale justice byla v časové tísni a rozhodnutí by mohlo přijít pozdě na to, aby ještě bylo možné případný brexit bez dohody 31. října zvrátit.