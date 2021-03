Johnson pomalu ustupuje ohledně dodávek vakcín od AstraZeneky

Von der Leyenová v sobotu zdůraznila, proč pohrozila zablokováním vývozu vakcín vyrobených v Nizozemsku do Británie: „Je to vzkaz pro AstraZeneku – než budete dodávat do dalších zemí, splníte své závazky vůči Evropě.“

Proti blokádám jsou i předsedové vlád Belgie a Nizozemska, ovšem nizozemský premiér Mark Rutte vyzval ke krizovému jednání mezi Johnsonem, von der Leyenovou a AstraZenekou, protože zákaz vývozu by byl prohrou pro obě strany. Také přišel s ideou, aby Johnson souhlasil s odkloněním části vakcín v Halixu do EU. Zdroje deníku The Daily Mail sice k myšlence kompromisního dělení vakcín uvedly, že tomu „nic nenasvědčuje“, ale podle agentury Reuters kancelář premiéra Johnsona není proti.

List The Daily Mail naznačil, že Británie má páku na EU - má ji být továrna North Yorkshiru, kde se vyrábějí nanolipidy klíčové pro výrobu vakcín od Pfizeru/ BioNTechu a Moderny. Pokud by je však zablokovala, přestaly by se tyto vakcíny v EU vyrábět, ale EU by je ani neexportovala, což by postihlo i Británii.

EU zdůraznila, že umožnila vyvézt 34 milionů dávek vakcín do 30 zemí, ale že Británie a USA nedodaly skoro nic. Do Británie přitom šlo devět milionů dávek