Johnson musel kvůli úniku žádat královnu o odklad telefonem

Tři vyslanci, šéf agendy Dolní sněmovny Jacob Rees-Mogg, šéfka Sněmovny lordů baronka Evansová a Mark Spencer z poradního sboru královny zamířili v ranních hodinách do skotského Balmoralu, kde tráví Alžběta II. dovolenou. Tam ji chtěli slavnostně požádat o souhlas s nucenou přestávkou sněmovny.

Trojice cestovala odděleně, protože kdyby je spatřili pohromadě, bylo by zřejmé, že letí za královnou. Rees-Mogg nastoupil na letišti Heathrow v 8.45 místního času do letadla do Aberdeenu. Ve vzduchu byl ale jen 15 minut, když nejmenovaný zdroj z vlády vyzradil důvod jejich mise.