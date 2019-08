Jen jsem plnil povinnosti. Kapitán ruského airbusu se za hrdinu nepovažuje

Kapitán airbusu A321 aerolinek Ural Airlines Damir Jusupov, jemuž se podařilo ve čtvrtek nouzově přistát poté, co letadlu selhaly oba motory, je mnohými oceňován jako hrdina, který zachránil životy 230 lidí. On sám však řekl, že jen dělal, co bylo jeho povinností, uvedla agentura TASS.