Jednání Británie s EU o alternativě k irské pojistce zatím bez výsledku

Velká Británie chce, aby dohoda o brexitu neobsahovala irskou pojistku, která garantuje, že mezi Irskem a Severním Irskem nevznikne pevná hranice. To by ale mohlo mít vážné důsledky - pokud by se Lonýn s Bruselem nedohodl, Severní Irsko by zůstalo součástí jednotného trhu EU.