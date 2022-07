„Je to ostuda.“ Europoslanci navštívili romské osady na východě Slovenska

„Je to absolutní skandál, že tito lidé nemají žádnou perspektivu pro budoucnost,“ řekl člen výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu.

Omarjee nepovažuje za největší problém špatný „technický“ stav romských osad, ale nedostatečné možnosti přístupu Romů ke vzdělání a zapojení do trhu práce. Důvodem je podle něho nedostatek politické vůle věnovat se systematicky této komunitě.

Podle Petra Polláka, slovenského člena pětičlenné delegace Evropského parlamentu, která navštívila východní Slovensko, je na řešení problematiky integrace marginalizovaných romských komunit vyčleněno z eurofondů dostatek prostředků, ale část z nich se vrací do Bruselu. „Je to zarážející a neakceptovatelné,“ dodal.

Obyvatele osad nejde podle starosty trvale zaměstnat. „To by měl řešit stát. Když je vezmu na šest měsíců na nějaký projekt z úřadu práce, to jim nepomůže. Oni potřebují trvalé zaměstnání. A to je velký problém,“ uvedl Rovňák.