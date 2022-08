Je mi 21 let a hrozně chci žít, prosí ruský voják o uvolnění z armády

Rodiče dalšího vojáka si stejnému úřadu stěžují, že jejich syna spolu s dalšími odvedenci armáda z vojenské služby nečekaně poslala do války, další lidé upozorňují na bití v armádě. Napsal o tom investigativní portál The Insider, který získal přístup do archivu stížností ruské vojenské prokuratury.