Jaké podmínky musíte splnit, když chcete lyžovat v zahraničí

Rakousko

V alpské zemi už lockdown pro očkované či uzdravené z covidu skončil. Hotely a restaurace se otevřely (Salzbursko, Korutany a Štýrsko od 17. prosince), platí v nich ale pravidlo dvou potvrzení (očkování/prodělání covidu v posledním půlroce).

Lyžaři ale musejí počítat s tím, že Après-Ski-bary jsou zatím uzavřené. Pro neočkované platí nadále lockdown.

Na vlecích a v lanovkách platí pravidlo dvou potvrzení. Provozovatelé lanovek smějí přepravovat pouze osoby očkované proti covidu nebo ty, kteří se z něj uzdravili. Děti do 12 let jsou od této povinnosti osvobozeny.

V uzavřených lanovkách, gondolách a sedačkových lanovkách musí mít lidé od věku 15 let nasazený respirátor. Dětem ve věku 7 až 14 let stačí rouška.

Itálie

Od 16. prosince Itálie zpřísňuje pravidla pro všechny, kteří do země přijíždějí. Ti, kteří jsou očkovaní nebo covid v posledním půlroce prodělali, musí mít negativní test. Neočkovaní musí mít test, ale současně jdou na pět dnů po příjezdu do země do karantény.

Uzavřené kabinkové lanovky a sedačkové lanovky s uzavřenou kapotou smí jezdit s maximální obsazeností 80 procent, otevřené sedačkové lanovky a kabinkové lanovky lze využívat na 100 procent.

Všichni starší šesti let musí nosit roušku. Na horských chatách platí pravidlo dvou potvrzení (očkování/zotavení z covidu).

Aby byla v lyžařských areálech zajištěna vzdálenost mezi lidmi alespoň jeden metr, mají být vytvořeny speciální trasy. Skipasy by se měly primárně prodávat online.

Pokud se zhorší situace s nákazou, vstoupí v platnost zpřísnění jízd lanovkami.

Jestliže bude daná oblast nebo obec vyhlášena za oranžovou zónu, začne tam platit povinnost dvou potvrzení (očkování/prodělání covidu). Pokud je místo prohlášeno za červenou zónu, musí se tamní zařízení uzavřít.

Některé lyžařské areály v Jižním Tyrolsku již zahájily sezonu. Většina italských lyžařských středisek bude v provozu do poloviny prosince.

Francie

Ve Francii se musí milovníci zimních sportů prokázat očkováním, potvrzením o prodělání nemoci nebo negativním testem.

V rakouském Ischglu se rozjela lyžařská sezona Foto: Reuters

Lidé starší 11 let musí nosit roušky nejen v lanovkách a na vlecích, ale i ve frontách. Sezona v některých francouzských lyžařských areálech začala, zbytek by se měl otevřít do poloviny prosince.

Švýcarsko

V některých švýcarských lyžařských oblastech, jakými jsou Zermatt nebo Saas-Fee, se již lyžuje. Do poloviny prosince chce většina ostatních oblastí zahájit sezonu.

Švýcarský spolkový úřad pro veřejné zdraví (BAG) upozorňuje, že ve všech uzavřených lanovkách, lyžařských vlecích a sedačkových lanovkách i v uzavřených nádražních budovách, čekárnách, při čekání na vleky musí mít lidé roušky.

O povinnosti prokázat se při využití lanovky jedním ze tří potvrzení (očkování/uzdravení z covidu/negativní test) se diskutovalo, ale zatím nebyla zavedena.

V současné době se musí v lyžařských střediscích prokázat jedním ze tří potvrzení (očkování/uzdravení z covidu/negativní test) lidé starší 16 let, kteří navštíví některé z gastronomických zařízení.

Existují ale výjimky. Kdo jede do lyžařského areálu Samnaun, tam se uznává pouze dvě potvrzení (očkování/uzdravení z covidu).

Důvodem je propojení s rakouským střediskem Ischgl. Malý lyžařský areál Fideriser Heuberge v kantonu Graubünden se spoléhá v lyžařské sezoně 2021/2022 na tři potvrzení.

Německo

Horská střediska se chtějí řídit pravidlem tří potvrzení (očkování/uzdravení z covidu/test).

Z této povinnosti jsou vyjmuty děti do 6 let. U všech lanovek a vleků platí požadavek na roušku a dodržování vzdálenosti. V některých spolkových zemích jsou ale přísnější.

V Bavorsku se v tamějších lanovkách a vlecích budou řídit pravidlem dvou potvrzení (očkování/uzdravení z covidu). Lanovky se navíc smí využívat jen na 25 procent.

V lyžařských oblastech Bádenska-Württemberska platí pravidlo tří potvrzení, pokud se epidemická situace zhorší, bude platit pravidlo dvou potvrzení. Aktuálně platí kvůli napjaté epidemické situaci pravidlo dvou potvrzení (očkování/prodělání covidu).

Na Zugspitze už se lyžuje. Lyžařský areál Winterberg (Severní Porýní-Vestfálsko) zahájil provoz na konci listopadu.