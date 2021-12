I Maďarsko by mohlo mít prezidentku. Orbán posílá do boje Novákovou

Politička, která je matkou tří dětí ve věku 17, 15 a 13 let, od roku 2017 do letošního listopadu zastávala funkci místopředsedkyně vládní strany. V prezidentském úřadu by v případě úspěchu vystřídala Jánose Ádera, jemuž druhé funkční období končí 10. května 2022.