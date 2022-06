Holanďan držel roky své děti v naprosté izolaci. Muž, který mu pomáhal, půjde do vězení

Soud v Nizozemsku v úterý poslal na tři roky do vězení Rakušana Josefa Brunnera za to, že pomáhal muži, který po devět let udržoval na odlehlé venkovské usedlosti v naprosté izolaci svých šest dětí. Informovala o tom agentura DPA.