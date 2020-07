Francouzský premiér Philippe podal demisi, padla celá vláda

„Édouard Philippe ráno předal rezignaci do rukou prezidenta republiky, který ji přijal,“ stojí v tiskové zprávě z prezidentské kanceláře.

Devětačtyřicetiletý Philippe by měl vládu vést jako úřadující premiér do doby, než za něj bude náhrada. Spekuluje se, že v čele vlády by mohl usednout hlavní vyjednavač Evropské unie pro brexit Michel Barnier či ministryně obrany Florence Parlyová.