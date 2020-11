Francouzský exprezident Sarkozy stanul před soudem kvůli korupci

Azibertův obhájce vysvětlil, že jeho klient trpěl posledních deset let problémy se srdcem, s dýcháním a vysokým tlakem a jeho lékaři mu důrazně doporučili, aby kvůli epidemii covidu-19 neopouštěl Bordeaux, kde žije.

Pětašedesátiletému exprezidentovi a oběma spoluobžalovaným hrozí trest až deset let odnětí svobody a pokuta ve výši jednoho milionu eur (26,3 milionu Kč). Hlava státu z let 2007 až 2012 vinu dlouhodobě odmítá a proces označila za zpolitizovaný.

Nicolas Sarkozy se za pět let své vlády stal z politické hvězdy jedním z nejméně populárních prezidentů francouzské páté republiky. V boji o druhé funkční období prohrál se socialistou Françoisem Hollandem. Případné očištění v nynějším procesu by mu však mohlo umožnit návrat do vysoké politiky.