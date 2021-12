Francouzský exministr vnitra nastoupil do vězení. Neplatil pokuty

Někdejší blízký spolupracovník bývalého francouzského prezidenta Nikolase Sarkozyho a později rovněž ministr vnitra Claude Guéant v pondělí ráno nastoupil do výkonu trestu do věznice v Paříži. Bývalý politik, kterému je 76 let, si má odpykat část trestu, který mu soud vyměřil v roce 2017. Guéant musí do vězení, protože přestal řádně splácet pokuty, ke kterým byl odsouzen.