Francie pouští do restaurací jen s QR kódem

Totéž platí pro návštěvy zdravotnických zařízení či veletrhů. Nařizuje to zákon, který včera vstoupil v platnost, přestože proti němu v minulých dnech protestovaly po celé zemi statisíce lidí.

Zákon současně stanovil povinné očkování pro zdravotníky, zaměstnance pečovatelských ústavů, hasiče a další příslušníky záchranných složek. Pokud by pracovník některé z těchto profesí vakcinaci odmítl, nemůže být propuštěn, ale je možné mu „pozastavit“ plat.

Povinnost prokazovat se zdravotnickým pasem se vztahuje zatím na osoby starší 18 let. Pro mládež ve věku 12 až 17 let zač­nou všechny zmíněné podmínky platit až 30. září, kdy už by měl být dostatek vakcín i pro tuto věkovou skupinu.