Francie chystá rozvolnění, avšak neočkovaných se týkat nebude

Zpřísnění vychází z nového zákona o vakcinačním pasu, bez nějž se neočkovaní nedostanou do restaurací, kaváren nebo dálkových prostředků hromadné dopravy včetně letadel. Nutné bude očkování, negativní test stačit nebude.

Premiér Jean Castex ujistil, že projekt vakcinačního pasu má platit jen do července a že bude zrušen, jakmile to epidemická situací dovolí a klesne příliv covidových pacientů do nemocnic.