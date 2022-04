Fico: Je to zneužití trestního práva na likvidaci opozice

Co se to na Slovensku děje? Při pohledu zvenčí to vypadá jako pěkná divočina…

Povím to možná ještě obrazněji. Když se podíváme na to, co dělá vládní koalice na Slovensku, tak končí veškerá zábava. Dva roky se prokazatelně ukazuje, že si vláda vytvořila vlastní skupinu udavačů, kriminálníků, které korumpuje, kterým dává úlevy a kteří poskytují na objednávku křivé výpovědi.

K tomu si vytvořila skupinu vyšetřovatelů NAKA (policejní útvar Národní kriminální agentura), prokurátorů speciální prokuratury i některých soudců a začala masivně zneužívat trestního práva na likvidaci opozice. Oni si mysleli, že takto ukážou veřejnosti, jak se bojuje proti korupci.

První obětí byl ředitel Slovenské informační služby (SIS, obdoba české BIS) Vladimír Pčolinský, který na to upozornil ve zprávě SIS. Nejprve z něho udělali šéfa SIS a potom, když neposlouchal, tak ho obvinili z korupce, odvolali z funkce a dali do vazby.

Byl jmenován šéfem SIS za éry současné vlády?

Ano. A tento člověk zpracoval na SIS zprávu o manipulacích a dalších trestních věcech, a tak se ho takovýmto způsobem zbavili. Pak přišel na řadu speciální vyšetřovací tým Oblouk na policejní inspekci, která na tom začala pracovat. Víte, jaký je výsledek? Šéfka vyšetřovacího týmu je vyhozená a Oblouk je rozpuštěný…

Teď do toho přišla další vlna a ta se týká politiků. V pátek byl vzat do vazby bývalý ministr vnitra Robert Kaliňák a mě čeká tortura za to samé ve čtvrtek v Národní radě, kde bude speciální prokuratura žádat o moje vzetí do vazby.

Vrcholem všeho je, že toto všechno přikrývá úřad speciální prokuratury, v jejímž čele stojí Daniel Lipšic (ministr spravedlnosti ve vládě Mikuláše Dzurindy a ministr vnitra ve vládě Ivety Radičové), pravomocně odsouzený za zabití chodce na přechodu, který nenávidí opozici jako koza nůž.

Z čeho viní policie vás?

Nejsem obviněn byť jen z jediného eura korupce, z žádné ekonomické trestné činnosti, ze žádného násilného ani sexuálního trestného činu. Jsem obviněný z toho, že jsem jako předseda vlády na tiskových konferencích dával veřejnosti informace o daňových podvodech Andreje Kisky a Igora Matoviče.

Všechny tyto údaje byly pravdivé. Kiska byl nedávno obžalován a půjde před soud a Matovič z toho vyvázl jen proto, že jeho případ byl promlčen. K tomu, aby se to všechno dostalo pod kontrolu úřadu speciální prokuratury, tak si museli vymyslet, že jsem jako předseda vlády zorganizoval zločineckou skupinu, protože jen tehdy může být ten případ svěřen tomuto úřadu.

Za to mi hrozí sedm až dvanáct roků vězení a pravděpodobně rok ve výkonu vazby za podmínek, kdy nemůžete vykonávat ani poslanecký mandát, ani dělat opoziční politiku. Toto je zavírání úst opozičním politikům, toto je likvidace demokracie a právního státu. Nikdy nebylo Slovensko tak ohrožené, pokud jde o principy demokracie a právního státu, jako teď.

Také jsme udělali chyby, když jsme byli ve vládě. Robert Fico

Současná vládní koalice ale tvrdí, že právě za vaší éry docházelo ke korupci, k mocenskému boji a ovládnutí policie a nejvyšších bezpečnostních složek. I to je uvedeno ve vašem obvinění.

Ano. Vládní koalice především neustále opakuje, že během mých vlád se tři miliardy eur ročně ukradly skrz korupci. Jenomže nic velkého se jim doteď nepodařilo vyšetřit, a proto se rozhodli v mém případě, že půjdou cestou, že najdou cokoliv, jen aby mě dali do vazby.

Také jsme udělali chyby, když jsme byli ve vládě. Vždyť jsem byl nejdéle sloužícím premiérem v historii Slovenska, deset roků. Ale celou dobu tvrdit, že jsme ukradli anebo zkorumpovali tři miliardy ročně, a pak nás po dvou letech obviní za tiskové konference, kde jsme hovořili o daňových podvodech jejich představitelů, to je výsměch právnímu státu a je to velmi nebezpečné.

Proč?

Protože reálně už teď vím, když to vládní koalice předem avizovala a hovořila o tom, že je třeba mě dát do vazby, a že tam skončím pravděpodobně na celý rok, tak chtějí definitivně umlčet lídra nejsilnější parlamentní opoziční strany.

Jste obviněni, že jste se snažili mocensky ovládnout veškeré bezpečnostní složky.

Nemůžete jen tak označit vládu za zločineckou skupinu a nemůžete označit legitimní nominace do funkcí za vytvoření zločinecké skupiny. To znamená, že když si jako předseda vlády dám do Úřadu vlády lidi, které si tam podle zákona můžu dát, tak je to zločinecká skupina? To by potom každá vláda, která na Slovensku byla od roku 1993, musela být označena za zločineckou organizaci. To je úplný nesmysl.

Tato současná vláda, a to je nejpodstatnější, nemá žádnou podporu ve veřejnosti, a tak si řekla, že pozavírá ústa opozičním politikům, kteří jsou nejradikálnější ve svých vyjádřeních. Ale pokud si někdo myslí, že to námi končí, tak se velmi mýlí. Na řadu přijdou i neposlušní novináři.

Jeden slovenský sociolog tvrdí, že ve vaší kauze ani tak nejde o odsouzení konkrétních lidí, ale celého politického systému, který jste za vašich vlád měli zavést. Co na to říkáte?

Co to je? Kolektivní vina anebo jak to mám přesně pojmenovat? Jednoduše naše vlády, ať chcete, či nechcete, v porovnání s touto vládou byly absolutně úspěšné. Uvědomte si, že první volby, které jsem jako předseda vlády vyhrál, tak měl Směr téměř 30 procent. A když jsme skončili, tak měl 34 procent. Potom jsme vyhráli volby se 44 procenty. A opět platí, že i přesto, že od nás odešla část poslanců, tak Směr má velmi reálnou šanci opět parlamentní volby vyhrát.

Tak si představte, pod jakou hanbou a palbou je tato vládní koalice, která hovořila o reformách a neudělala nic. Na toto upozorňujeme a také na jejich metody, co se děje. Umíte si představit, že se čtyři vyšetřovatelé NAKA chystají zapálit auto své kolegyni, která s nimi odmítla držet basu? Když si přečtete legální přepisy jejich odposlechů, neuvěříte, že něco takového se na Slovensku může dít.

Odmítáte tedy, že byste se snažil Andreje Kisku a Igora Matoviče diskreditovat?

Když mám informace o tom, že nějaký ministr anebo člen vlády něco spáchal, musí počítat s tím, že tyto informace budeme vytahovat na veřejnost. Vy to můžete nazvat diskreditací tohoto soupeře, ale pokud jsou ty informace pravdivé, nazývám to normálním politickým soubojem.

A pokud se my teď nepostavíme na Slovensku na zadní nohy, tato země skončí. Mám radost, že téma právního státu, demokracie a lidských práv se stává rovnocenným tématem se sociálními tématy, jako je zdražování anebo dění v zahraniční politice. Myslím si, že tato vláda musí počítat s tím, že letos budou na Slovensku obrovské sociální nepokoje.

Ten stát se totálně rozpadl. Jeho vláda je jedna parta nevzdělaných a neschopných lidí, dovedete si představit, že ministr školství ukradl titul? A mohl bych takto ukazovat na další a další představitele státu, co to je za kvalitní lidi, kteří nastoupili.

Veřejně jste v souvislosti s touto vládou a vaší a Kaliňákovou kauzou hovořil o fašistických metodách. Nejsou to už příliš silná slova?

Pokud se rozhodnete zlikvidovat politického oponenta tak, že ho jako nevinného člověka chcete dát zavřít, tak jsou to normálně fašistické metody. Pane redaktore, to, co teď řeknu, jsou silná slova, ale povím to: V parlamentu jsme řešili otázku vojenského konfliktu, například teď na Ukrajině, a vystoupil poslanec za vládní koalici a uvedl, že Srbové si zasloužili zabíjení dětí, civilistů, starců a žen. Teď hovořím o bombardování Bělehradu jednotkami NATO (v roce 1999).

Ale samozřejmě v jiném případě, když nějaký Rus někoho zabije, tak už je to oběť, kterou je potřeba vždy řešit. Já ale rozdíl mezi mrtvým a mrtvým nevidím. Za těmito silnými slovy si stojím, ale kdyby byl na Slovensku trest smrti za politické delikty, tak jako tomu bylo v padesátých letech v Československu, tato vládní garnitura má mentální výbavu na to, aby i takovouto formou opozici a jiné politické názory trestala.

Slovensko je mimo jakékoli cesty. Není vůbec pravda, že Maďarsko nebo Polsko jsou nějakým vředem Evropské unie, pokud jde o právní stát. Největším vředem v porušování principů demokracie a právního státu se stalo Slovensko.

Jak už jste zmínil, Kaliňák skončil v pátek ve vazbě. Máte informace o tom, jak je na tom, jak to vnímá, jak se cítí, zda je na cele sám?

Robert Kaliňák je obviněn z toho samého jako já, že organizoval zločineckou skupinu. A to jen proto, aby to mohl dostat na starost bývalý politik Lipšic, který je dnes speciální prokurátor. Vezměte si, že Kaliňák je současně elitní advokát, který nejen hovoří o manipulacích v trestních věcech, ale který zároveň zastupuje významné představitele hospodářského života a opozice, kteří jsou dnes atakováni vládní koalicí. A co ta udělala? Hodila ho do vazby. A on v ní může být klidně rok.

Na základě čeho? Že dělá tiskové konference? Takže určitě se nemá dobře, protože když má někdo perspektivu, že stráví dlouhé měsíce ve vazbě, které jsou podstatně horší než výkon trestu, je to strašné. Říkám to teď opravdu od srdce. Komunikujeme s celou Evropou, informujeme Evropskou komisi, premiéry, někteří z nich už se ozývají. Toto je něco, s čím nikdo ani v duchu nepočítal, že se uprostřed Evropy může dít.

Kaliňák má koluzní vazbu, tedy kvůli možnému maření vyšetřování a ovlivňování svědků?

Ano, samozřejmě. Vazbu kvůli pokračování v trestné činnosti mu nemůžou dát, protože už není ve funkci, útěkovou vazbu mu dát nechtěli, protože se z ní může dostat na kauci. Takže aby ho ve vazbě mohl držet speciální soud aspoň rok, tak mu dali koluzní vazbu kvůli možnému ovlivňování svědků. Ale koho má ovlivňovat? Andreje Kisku, Makóa? To jsou normální pohádky.

A to už ani nechci hovořit o tom, že je velké podezření, že usnesení o zahájení trestního stíhání, které bylo mně a Kaliňákovi doručeno, bylo falešně podepsané, že podpis vyšetřovatele je zfalšovaný. Kdybyste viděli soudce speciálního soudu, který rozhodoval v pátek o Kaliňákově vazbě, tak ten to ani neodůvodnil. To jsou normálně padesátá léta! Kaliňák podal proti rozhodnutí speciálního soudu o uvalení vazby stížnost k Nejvyššímu soudu. Ten definitivně rozhodne. Kdy a jak, nevím.

Koluzní vazba znamená s výjimkou advokáta nulový osobní styk s venkovním světem?

Ano. A o to přesně jde i v mém případě, protože jsem předseda nejsilnější opoziční strany. Oni mají představu, že když mě dají z koluzních důvodů na rok do vazby, uzavře se nade mnou hladina bez jakékoliv možnosti komunikovat s veřejností. Toto je jejich cíl. Ten souboj v parlamentu bude velmi krutý, protože si uvědomte, co třeba řekl předseda vlády Heger: „S Ficem není potřeba se mazat.“

A to pár dnů před tím, než došlo k mému obvinění. A teď řekl, že sice neví, o co v tom případu jde, ale že trvá na tom, abych šel do vazby. A to říká předseda vlády! Prezidentka Čaputová, která se zastala s celou vahou svého prezidentského úřadu těch čtyř policistů, co byli obviněni ze snahy podpálit auto své kolegyně, teď mlčí. Protože jí je také nepříjemné, když je předmětem naší opoziční kritiky, a velmi by jí vyhovovalo, kdybych byl na rok zavřený ve vazbě.

Pokud mě náhodou najdou ve vazbě oběšeného anebo s rozbitým okem, tak jsem si to určitě sám neudělal. Robert Fico

Vy hovoříte o možném roku koluzní vazby. V Česku je její délka maximálně tři měsíce.

(Začne se smát) Pane redaktore, u nás je průměrná délka, kterou lidé tráví ve vazbě, rok a za určitých podmínek v ní můžete zůstat i čtyři roky. Proto to naše jednání takto kvalifikovali. Kdyby mě například obvinili jen z porušení daňového tajemství, i když jsem hovořil pravdu o Kiskovi a Matovičovi, tak s tím nemohou nic dělat, protože je to v podstatě blbost. Ale když to uděláte jako organizovanou zločineckou skupinu, tak najednou je to sedm až dvanáct let vězení a vazba.

Proto to okamžitě dostal pod kontrolu Lipšic, který zajistil veškerou špinavou práci. Vždyť si vzpomeňte, co se stalo panu Lučanskému (bývalému slovenskému policejnímu prezidentovi, který údajně spáchal ve vazbě sebevraždu). Doteď není jasné, co se mu vlastně stalo. Proto každému říkám: Pokud mě náhodou najdou ve vazbě oběšeného anebo s rozbitým okem, tak jsem si to určitě sám neudělal. Já mám svůj život velmi rád. A rovněž si myslím, že v případě Lučanského to vůbec nebylo tak, jak o tom mluví vládní koalice.

Že to nebyla sebevražda?

Myslím si, že to určitě sebevražda nebyla. Nemám možnost nikoho konkrétního obvinit, ale Lučanský byl příliš informovaný, a tak mohlo někomu velmi vyhovovat, že už nepromluví.

Počítáte s tím, že vás Národní rada vydá ke stíhání a k umístění do vazby?

Stoprocentně. Chtějí se mě zbavit politicky. Myslí si, že slovenská veřejnost nedělá rozdíly mezi vazbou a trestem odnětí svobody, a že když mě ukážou s pouty na rukou, jako to udělali u Roberta Kaliňáka, že tím dosáhli svého cíle.

Rok ve vazbě, který vás podle všeho čeká, je opravdu dlouhá doba. Dá se na to vůbec psychicky a fyzicky připravit?

To mě samozřejmě nastartovalo. Když mi doručili usnesení o zahájení trestního stíhání, nevěřil jsem vlastním očím. Sepsali to prokurátoři na 107 stranách a po přečtení jsem nevěděl, proti čemu se mám bránit. Ale musím se s tím pobít. Když budu zticha a plakat, tak mě sežerou. Ale počítám s tím, že budu bez jakékoli lítosti politicky likvidován, protože vědí, že rok bez Fica se jim bude lehce dýchat.

Dotkne se to nejen vás, ale i vaší strany a také rodiny, blízkých.

Samozřejmě všech. Ale toto není otázka jen Roberta Kaliňáka a mě. Půjde to dál. Myslím si, že když bude nějaký další opoziční politik vystrkovat růžky, tak se ho okamžitě takovýmto způsobem budou chtít zbavit.

Pokud bude možnost, budete žádat pro sebe o samostatnou celu, třeba kvůli větší bezpečnosti?

Přestože jsem velký realista, jsem velmi dalek toho, co a jak bude. Fakt je ale ten, že budu hodně hovořit v parlamentu ne o Robertu Ficovi, ale o demokracii, o právním státě a o tom, co to, proboha, s touto zemí udělali. Dokážete si představit, že ministryně spravedlnosti (Mária) Kolíková je spolumajitelkou firmy, kde jednatelka této firmy byla pravomocně odsouzena za to, že společnost okrádala majitele bytů v jedné bratislavské části?

A umíte si představit, že bratr této ministryně vydělává miliony na státních zakázkách ve Slovenské televizi? A všechno je v pořádku. Nám zemřel ve vazbě advokát na covid. A ona (Kolíková) lakonicky konstatovala, že pro něj neměli plicní ventilaci, tak zemřel. Bylo přitom 37 volných plicních ventilací. Víte, jsem teď možná víc emotivní, ale na to se nedá reagovat jinak.

Myslíte si, že půjdou i po dalším opozičním lídrovi, bývalém premiérovi a předsedovi strany Hlas – sociální demokracie Peteru Pellegrinim?

Je tu jedna kauza, která se ho týká, a hovoří se o ní v souvislosti s nějakými úplatky, ale můj názor je, že všechny tyto kauzy jsou vymyšlené. Bude hodně záležet na razantnosti opoziční politiky strany Hlas. Pokud bude razantní, tak půjdou ve stejných kolejích, v jakých jdou po nás.

Máte před sebou možná posledních několik hodin na svobodě. Co ještě chcete zařídit?