Fico asi míří ze zapomnění úplně nejvýš

„Domnívám se, že Fico má osobní ambici posadit se do prezidentského křesla,“ upozornil politolog Radoslav Štefančík.

V zemi nadále vládl Směr a Fico postupně zabředl do konfliktu s novým prezidentem. Z čela vlády odstoupil v roce 2018 po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

Zorganizoval velmi úspěšnou petici o zkrácení volebního období a vypsání předčasných voleb. Když se prezidentka Zuzana Čaputová obrátila k ústavnímu soudu a ten potvrdil, že referendum v této podobě by odporovalo ústavě, Fico ji nařkl z maření referenda a Čaputová se stala hlavním cílem jeho útoků.

„Plnou odpovědnost za to, co se stalo, nese prezidentka,“ nechal se slyšet předseda Směru. Fico hlavě státu vyčítá, že je pouze „mluvčí“ současné vlády, neřídí se zájmy Slovenska, ale americké ambasády, a za jejími rozhodnutími stojí americký finančník George Soros.

Rovněž politolog Jozef Lenč připouští Ficovu kandidaturu. „V politice je možné všechno. I to, že Fico se bude opět snažit vstoupit do téže řeky, ve které se už jednou téměř utopil,“ řekl. „Pokud chce nějaké volby vyhrát, tak by měl uvažovat o parlamentních,“ domnívá se Lenč.