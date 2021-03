EU blokuje dodávky vakcín AstraZeneca do Británie

„Co se vyrobilo v Halixu, půjde do EU,“ řekl agentuře Reuters představitel EU. „Britové požadují, že továrna Halix musí dodat složku pro látku jim. To nefunguje,“ dodal.

Továrna Halix v Leidenu je vedená jako dodavatel jak pro vakcíny pro EU, tak pro vakcíny určené do Británie.

AstraZeneca sice ještě nepožádala EU o schválení vakcín z Halixu, ale požadavek je podle zdrojů EU už na cestě a schválení by mělo přijít 25. března. Vakcíny se vyrábějí také ve dvou továrnách v Británii, Oxford Biomeica a Cobra Biologics.

Žádná z nich ale nebyla zatím poslána do EU, i když se výrobce zavázal, že bude plnit dodávky i do EU, a ve smlouvách není nic o tom, že by dodávky do Spojeného království měly přednost. Podle zdrojů agentury Reuters však Cobra ještě není v plném provozu.

EU zesiluje tlak kvůli nárůstu počtu nakažených

Na středeční hrozby ze strany Evropské komise, že může dodávky vakcín opravdu zablokovat, protože se v EU zhoršuje epidemická situace, podrážděně zareagoval britský ministr obrany Ben Wallace: „Jestliže budou porušeny dohody, je to velmi nebezpečná věc pro obchodní blok, který se pyšní dodržováním zákona.“ Podle EU ale žádná smlouva porušena nebyla.

To, že vakcíny vyrobené na Britských ostrovech nejsou posílány do EU, vyvolalo napětí už na konci ledna, kdy EU schválila možnost blokovat vývoz vakcín. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla minulý týden, že EU „zvažuje všechny možnosti“ a je připravena zavést nouzovou kontrolu výroby a distribuce očkovacích látek, aby zvládla pandemickou „krizi století“.

Mohla by to udělat podle článku 122, který byl naposled použit za ropné krize v sedmdesátých letech. EU podle něj může uplatnit krizová opatření při zabezpečení a distribuci základních potřeb.

Eurokomisařka pro finance Mairead McGuinnessová řekla v neděli, že podobné kroky jsou nutné: „Evropští občané jsou stále rozčilenější a znepokojenější, protože očkovací kampaň neprobíhá tak rychle, jak jsme čekali.“ V zemích EU bylo zatím vyočkováno 10,4 dávky na 100 lidí, zatímco v Británii 42,7.

V Británii by se kampaň mohla zdržet o šest týdnů

Do Británie bylo z EU vyvezeno na 10 milionů dávek vakcín, většinou však ne od AstraZeneky, ale od Pfizeru/BioNTechu. Británie nyní čeká na dalších 30 milionů dávek od Pfizeru a 30 milionů od firmy Johnson & Johnson, ale jen malá část z nich dorazí do konce léta.

List The Guardian zjistil ze studie analytické společnosti Airfinity, že zablokování dovozu vakcín z EU by výrazně pozdrželo očkovací kampaň v Británii, takže by se nemohla uvolnit koronavirová omezení tak brzo, jak plánuje vláda Borise Johnsona. Zdržení by mohlo nabrat až šest týdnů, přičemž by se situace v EU příliš nezlepšila.