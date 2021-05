EMA začala posuzovat čínskou vakcínu od Sinovacu

Ve chvíli, když CHMP dospěje k závěru, že dodaná data jsou postačující, je pak možné požádat EMA o registraci vakcíny. EMA pak posoudí, zda vakcína splňuje standardy EU pro účinnost, bezpečnost a kvalitu. Dodala, že neví, jak dlouho to bude trvat, ale mělo by to zabrat méně času než běžné vyhodnocení. EMA bude pokračovat v předběžné studii, dokud nebude k dispozici dostatek podkladů pro definitivní schválení přípravku CoronaVac.