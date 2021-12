EMA vydala doporučení, jak používat tabletku od Pfizeru proti covidu

Paxlovid by se měl podávat co nejdříve po zjištění nákazy covidem-19, nejpozději do pěti dnů od projevení prvních příznaků. Po dobu pěti dní se podávají dvě tabletky současně, v jedné je nový preparát od Pfizeru PF-07321332, v druhé antivirotikum ritonavir.

Studie ukázala, že Paxlovid snižuje riziko hospitalizace a smrti, pokud se podá do pěti dnů od projevů prvních příznaků covidu-19. Z 607 lidí, kteří dostali lék, jich bylo hospitalizováno do 28 dnů od nákazy jen šest (tedy necelé jedno procento), zatímco v kontrolní skupině, která dostávala placebo, jich bylo 41 z 612, tedy 6,7 procenta. Ve skupině, které se podával Paxlovid, nikdo nezemřel, v kontrolní bylo 10 případů úmrtí.

Byly zjištěny i nežádoucí účinky, především zvracení, průjem a ztráta chuti, a to až do 34 dní od podání poslední dávky.

Paxlovid by se také neměl prodávat s dalšími léky, protože by mohl vést ke zvýšení jejich koncentrace v krvi a proto, že některé mohou snižovat účinnost preparátu. Lék by se také neměl podávat lidem, kteří mají vážné ledvinové nebo jaterní problémy. Není také doporučen pro těhotné, protože při testech na zvířatech se ukázalo, že preparát může mít dopad na růst plodu. Kojící by měly během jeho podávání přestat kojit.