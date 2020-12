Drobný detail u ruské vakcíny: Osm týdnů bez alkoholu

Popovová objasnila, že v zájmu zdraví se alkohol nesmí pít "ani před, ani po, ani během" očkování, které sestává ze dvou dávek očkovací látky. Vysvětlila to tím, že požití lihovin se organismus pustí vší vervou do detoxikace organismu, což se ale děje na úkor vytváření imunity. Zkrátka, organismus by měl dostat šanci vytvořit si správnou obrannou reakci po očkování.