Dohoda o příměří je pro Arménii krutá, konflikt ukázal na růst tureckého vlivu

Do ázerbájdžánských rukou se současně ve třech etapách mezi 15. listopadem a 1. prosincem dostaly i neosvobozené regiony sousedící s Náhorním Karabachem, které byly pod arménskou kontrolou od konce války z let 1988 až 1994 a nebylo sporu, že jde o ázerbájdžánské území. Jedinou výjimkou bude tvořit tzv. Lačinský koridor, který spojuje Náhorní Karabach se zbytkem Arménie. Výměnou ovšem musí Arménie zajistit Ázerbájdžánu pozemní spojení do Nachičevanu, části Ázerbájdžánu, kterou ale od něj odděluje Arménie.